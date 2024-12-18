В Курской области погибли или получили ранения несколько сотен военных КНДР, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника. Это первая оценка потерь северокорейского контингента, воюющего на стороне России, отмечает агентство.

Источник агентства не уточнил, сколько именно военных из КНДР погибли, отметив лишь, что Северная Корея понесла значительные потери, поскольку у ее войск нет опыта участия в боевых действиях.

Ранее Пентагон и Белый дом сообщили, что северокорейские военные понесли потери в первых боях в Курской области, но не привели подробностей.

По данным властей США, в боях участвует преимущественно северокорейская пехота. Военные из КНДР сражаются в Курской области как вместе с российскими подразделениями, так и самостоятельно.

По оценке, которую приводят собеседники агентства, Россия в ходе вторжения в Украину ежедневно теряет до 1200 военнослужащих убитыми и ранеными. Однако пока, считают они, потери личного состава ей удается компенсировать.

В Россию, по данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре прибыли от 10 до 12 тысяч северокорейских военных. Их привлекли к участию в войне на стороне России, подразделения КНДР задействованы в Курской области.

По оценке источников AP, российские войска отвоевали 20% территории Курской области, которую украинские военные заняли в ходе наступления, начавшегося в августе.

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