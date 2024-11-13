Военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области. С таким утверждением выступил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters.

"Более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами", — заявил Патель.

По информации The New York Times, в Курской области собрана группировка войск РФ численностью 50 тысяч человек, в которую, помимо российских солдат, также входят военные из КНДР. Предполагается, что в ближайшие дни группировка начнет масштабное контрнаступление в регионе, частично занятом ВСУ. В настоящее время войска КНДР проходят боевое слаживание с россиянами в западной части Курской области, утверждали собеседники газеты.

Украина, Южная Корея и США с конца октября сообщают, что в Курской области находятся северокорейские военные. По их данным, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ уже вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР. Он также заявил, что северокорейские военные уже понесли первые потери в Курской области.

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