По подозрению в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника задержан 29-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщили Следственный комитет России (СКР) и ФСБ. На допросе подозреваемый рассказал, что действовал по заданию украинской разведки, пообещавшей ему 100 тысяч долларов и "выезд в одну из европейских стран".

Утром в среду, 18 декабря, СКР и ФСБ отчитались о задержании подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Кириллов вместе со своим помощником погибли в результате взрыва около дома генерала.

Вскоре ФСБ распространило видео допроса подозреваемого. На нем мужчина рассказывает, что приехал в Москву "по заданию украинских спецслужб". Вскоре он купил самокат, а через несколько месяцев к нему "приехали вещи для бомбы". После изготовления бомбы устройство было установлено у дома генерала, а когда Кириллов вышел из подъезда, подозреваемый нажал кнопку.

Мужчина говорит, что он сделал это, потому что ему предлагали "100 тысяч долларов и европейский паспорт".

Ранее источник в Службе безопасности Украины рассказал Би-би-си, что убийство генерала было ее спецоперацией.

ФСБ и СКР сообщили, что подозреваемый для наблюдения за домом Кириллова арендовал машину каршеринга и установил в ней Wi-Fi и видеокамеру. Он транслировал происходящее организаторам в украинский Днепр. "После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ [самодельное взрывное устройство] было дистанционно приведено им в действие", — говорится в заявлении ФСБ.

По факту убийства Кириллова и его помощника было возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном хранении и изготовлении взрывного устройства. Подозреваемого доставили в СКР. По совокупности преступлений ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что МИД Узбекистана уточняет информацию о задержании гражданина страны в Москве.

Незадолго до официального сообщения о задержании гражданина Узбекистана несколько российских СМИ ("Коммерсант", "Известия" и РБК) и Telegram-каналов (112 и Mash) сообщили со ссылкой на свои источники о задержании двух подозреваемых.

Однако силовые ведомства говорят только об одном задержанном. Следственный комитет уточнил, что иные лица, причастные к убийству, устанавливаются. ФСБ же пишет, что "сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание".

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