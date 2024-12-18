Протяженность береговой линии, загрязненной разлившимся в Черном море мазутом из двух потерпевших крушение в воскресенье танкеров, достигла 49 км. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" заместитель начальника управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

Ранее источник российского государственного агентства РИА "Новости" в экстренных службах говорил о загрязнении 40 км береговой линии. К аналогичному выводу пришло издание "Агентство", изучившее сообщения местных жителей в соцсетях.

Пятна мазута были зафиксированы на пляжах от Таманского полуострова до Анапы. В курортный сезон эти районы популярны среди туристов, однако "Агентство" со ссылкой на экспертов пишет, что в будущем году пляжи, вероятно, будут непригодны для отдыха и купания.

Координатор программы экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк допускает, что общая протяженность загрязненной береговой линии может достичь 100 км. Он отметил, что нефтепродукты могут впитаться в песок и начать испаряться в теплое время года, а часть мазута — опуститься на дно и всплывать во время штормов.

В воскресенье из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера класса "Волгонефть", на борту каждого из них находилось по 4 тысячи тонн мазута. Известно об одном погибшем, более 10 моряков удалось эвакуировать.

Экологи из Greenpeace сообщили, что инцидент может привести к одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря. На пляжах Краснодарского края работают волонтеры, местные ветеринарные клиники открыли специальные "помывочные", где пострадавших птиц отмывают от мазута.

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