В ночь на 19 декабря российские военные атаковали Украину 85 дронами и двумя ракетами "Искандер", сообщили Воздушные силы ВСУ. В свою очередь, Минобороны РФ заявило об ударе 84 украинских беспилотников по территории России.

По данным украинских военных, силам ПВО удалось сбить 45 дронов разных типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Еще 40 беспилотников были "локационно потеряны без негативных последствий".

В Сумской и Днепропетровской областях в результате удара повреждены частные и многоквартирные дома, а также муниципальное имущество. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Российское военное ведомство отчиталось об уничтожении 36 дронов над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шести — над Воронежской, трёх — над Курской, трёх — над Тамбовской и одного — над Краснодарским краем.

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в результате атаки беспилотников начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Возгорание ликвидировали за несколько часов. Один человек получил ранения при падении обломков.

Также руководитель региона сообщил, что Ростовскую область атаковали три ракеты. Он не уточнил их тип и последствия удара.

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