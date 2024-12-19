"Если эксперты западные так полагают [что "Орешник" можно сбить], то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? […] И для нас это будет интересно. […] Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Думаю, будет полезно и для нас, и для американской стороны", — сказал Путин.