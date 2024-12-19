Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии с населением, заявил, что системы противовоздушной обороны, которые сейчас стоят в Европе, не могут сбить ракеты системы "Орешник".
По его словам, шансов на это "никаких нет". Экспертам на Западе, которые не верят в возможности "Орешника", он предложил провести "высокотехнологичную дуэль XXI века".
"Если эксперты западные так полагают [что "Орешник" можно сбить], то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? […] И для нас это будет интересно. […] Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Думаю, будет полезно и для нас, и для американской стороны", — сказал Путин.
21 ноября он заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник". Путин заявил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже президент РФ утверждал, что при массированном применении ракет системы "Орешник" мощь удара "будет сопоставима с применением ядерного оружия".