Западным политикам следует прекратить попытки подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией и вместо этого сосредоточиться на предоставлении действенных гарантий безопасности Киеву. Об этом в интервью Financial Times заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира", — считает глава европейской дипломатии.

Каллас дала интервью в преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет сегодня. В Брюссель прилетел и Зеленский. Основная тема переговоров — изменение роли Евросоюза в поддержке Украины на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

"Поддерживать Украину сейчас намного дешевле, чем терпеть войну позже. Россия не изменила своих целей. В этом смысле нам нужно быть предельно честными с самими собой", — отметила Каллас. Глава европейской дипломатии настаивает, что страны ЕС, подписавшие с Киевом двусторонние соглашения об обеспечении безопасности, должны определить, что именно подразумевают эти обязательства.

"Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что на самом деле защищает вас и оберегает вас, когда кто-то нападает на вас? Все государства-члены ЕС, подписавшие соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, должны ответить: что это такое? Что они готовы предложить, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми?" — добавила она.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с Зеленским и группой европейских лидеров, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Если мы сейчас начнем обсуждать между собой, как может выглядеть мирное соглашение, мы сильно облегчим задачу для россиян. Я думаю, было бы очень мудро с нашей стороны прикрыть это и сосредоточиться на текущих делах, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы не допустить победы Путина", — заявил Рютте на пресс-конференции перед встречей.

Хотя в проекте заявления по итогам саммита, с которым ознакомились журналисты FT, говорится о решимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо", европейские лидеры по-прежнему не достигли консенсуса о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон еще в феврале выдвигал идею о развертывании европейских войск в Украине. Эту концепцию стали обсуждать в последние недели в контексте потенциального предоставления миротворческого контингента в случае прекращения огня, однако лидеры Германии и Польши уже отвергли любые "спекуляции" по поводу отправки своих войск в Украину.

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