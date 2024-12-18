Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Parisien, опубликованном 17 декабря.

Издание спросило у украинского лидера, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. "[Готовы] отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?" — спросила журналистка газеты.

Зеленский ответил: "Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Также у Зеленского спросили, готов ли он сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. "Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда?", — ответил украинский президент.

Он добавил: "Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план — называйте как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам".

Зеленский подчеркнул, что ни один мировой лидер "не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины". "Мы никому не делегировали этот мандат. Мы — жертвы", — заявил Зеленский.

Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении российско-украинской войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить этот конфликт.

Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров во французской столице Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры.

В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но для их начала власти Украины должны отменить запрет на контакты с российским руководством. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.

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