Оппозиция Южной Кореи заявила в четверг, что подала прошение об импичменте против исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Поводом стали препирательства о составе Конституционного суда, которому предстоит решить, отстранять ли его предшественника от должности.

Политический кризис в Южной Корее начался после того, как президент Юн Сок Ёль, в настоящее время отстраненный от должности, 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Парламент со второй попытки проголосовал за импичмент президенту, однако для завершения процесса необходимо соответствующее решение Конституционного суда.

Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев. Если Конституционный суд подтвердит отстранение президента, в стране пройдут внеочередные выборы.

Однако в настоящее время суду не хватает трех судей. Хотя суд может продолжить работу, имея в своем составе шесть человек, чтобы восстановить Юна в должности, достаточно одного голоса.

Оппозиция требует, чтобы Хан утвердил еще три кандидатуры, доведя состав коллегии до 9 человек, но он до сих пор отказывается сделать.

Поэтому оппозиционная Демократическая партия заявила, что исполняющий обязанности президента также должен быть подвергнут импичменту.

"Мы подали соответствующее ходатайство… и представим его сегодня на пленарном заседании, — заявил журналистам в Национальном собрании депутат Пак Сун Чжун. — Завтра мы поставим его на голосование".

Отказ Хана официально назначить трех судей доказывает, что у него "нет ни желания, ни квалификации для соблюдения конституции", заявил журналистам лидер Демократической партии Пак Чан Дэ.

Хан заявил, что утвердит назначение судей только в том случае, если правящая Партия народной власти (которую он представляет) и оппозиция достигнут компромисса по кандидатурам.

"Последовательный принцип, заложенный в нашей конституции и законах, заключается в том, чтобы воздерживаться от осуществления значительных президентских полномочий, включая назначение конституционных институтов, — утверждал Хан. — Сначала необходимо достичь консенсуса между правящими и оппозиционными партиями в Национальном собрании, представляющем народ".

Если оппозиция примет предложение об импичменте Хана на голосовании в пятницу, это станет первым случаем импичмента временно исполняющего обязанности президента в Южной Корее.

В этом случае вместо Хана исполнять обязанности президента будет министр финансов Чхве Сан Мок.

В заявлении об импичменте оппозиция обвиняет Хана в нарушении обязанностей исполняющего обязанности президента, ссылаясь на его отказ официально назначить судей и обнародовать два специальных законопроекта по расследованию кратковременного введения Юном военного положения и обвинений в коррупции, касающихся его жены Ким Кеон Хи.

Если в пятницу оппозиция добьется успеха, в Южной Корее произойдет второй импичмент главы государства менее чем за две недели, что еще больше дестабилизирует политическую обстановку в стране.

Кроме того, Юну грозят уголовные обвинения в мятеже из-за объявления военного положения, что может привести к пожизненному заключению или даже смертной казни.

В четверг Юну в третий раз было приказано явиться на допрос утром 29-го числа. 25 декабря он не пришел на первый допрос, проигнорировав повестку.

Политический кризис в Южной Корее разразился в начале декабря, после того как президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от "коммунистических сил" и угроз, исходящих от КНДР.

Военное положение подразумевало запрет на всю политическую деятельность, в том числе работу парламента и политических партий.

Почти сразу после объявления военного положения в парламент сумели прорваться 190 депутатов и заблокировать решение президента. Юн Сок Ёль был вынужден отменить военное положение — спустя шесть часов после того, как его ввел.

Аналитики прогнозируют, что без боя низложенный президент не уйдет.

"Хотя сейчас мне придется сделать паузу, путь, который я прошёл с народом в направлении будущего, не должен заканчиваться. Я никогда не сдамся", — завил Юн Сок Ёль в субботу 14 декабря после объявления импичмента.

Он неоднократно говорил, что не считает попытку введения военного положения неправильным шагом, и отвергал обвинения в мятеже.

Он не внял призывам уйти в отставку и пообещал бороться до конца, обвинив оппозицию в том, что она "злоупотребляет импичментами".

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