Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что предотвратила серию терактов против высокопоставленных российских военных и их родственников. В сообщении Центра общественных связей ФСБ, обнародованном в четверг, 26 декабря, утверждается, что покушения готовились украинскими спецслужбами и завербованными ими гражданами РФ.

Как указывают в российской спецслужбе, высокопоставленные офицеры РФ, которые могли стать целями атак, принимают участие в полномасштабной войне РФ в Украине.

Задержаны четверо россиян

В ФСБ сообщили о задержании четверых граждан России, причастных к подготовке этих покушений, у них "изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи".

По данным спецслужбы, один из завербованных Украиной россиянин "изъял из тайника взрывное устройство" и намеревался заложить его "под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник".

Еще один задержанный - житель Москвы, который, как утверждает ФСБ, по заданию украинских спецслужб следил за высокопоставленными военными Минобороны РФ и членами их семей. "Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", - утверждают в спецслужбе. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В ФСБ также отметили, что компоненты взрывных устройств якобы доставляются в РФ спецслужбами Украины в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Убийство генерала Кириллова

17 декабря в Москве были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Следователи полагают, что взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный около подъезда, из которого они выходили. В живых остался водитель машины, которая приехала за Кирилловым. СК возбудил дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Основной версией случившегося считают диверсию Украины.

The Wall Street Journal, Reuters и "Укринформ", ссылаясь на источники, писали о причастности к взрыву украинских спецслужб. Источник в СБУ рассказал медиакомпании ВВС, что Кириллов был ликвидирован в результате "спецоперации" как "военный преступник". В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не прибегает к террористическим методам.

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