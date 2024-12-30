Правительство Казахстана решило отправить бортовые самописцы сбитого самолета "Азербайджанских авиалиний" в Бразилию, сообщил Euronews. Для полного и прозрачного расследования трагедии. 25 декабря авиакатастрофа в казахстанском Актау унесла 38 жизней.

Минтранспорта Казахстана сообщило, что действует в соответствии со стандартами Приложения 13 к Чикагской конвенции, в котором говорится: государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков". Казахстан - член Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В Астане уточнили, что решение связано с тем, что самолет был произведен в Бразилии. Казахстан "консультировался по этому поводу с Азербайджаном и Россией".

В первый день Рождества самолет азербайджанских авиалиниий Azal выполнял рейс из Баку в Грозный. По главной версии, лайнер был пробит российской ракетой класса "земля-воздух", запущенной в момент активности украинских беспилотников в небе над столицей Чечни. Ее осколки взорвались и повредили обшивку, поразив пассажиров и членов экипажа.

По данным источника Euronews в кабмине Азербайджана, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении Актау. При этом системы GPS-навигации самолета были заглушены на этом участке пути.

Ранее в России и Казахстане озвучивались другие версии крушения лайнера - столкновение со стаей птиц, плохие погодные условия, взрыв кислородного баллона на борту. После обследования обломков и обнародования снятого во время трагедии видео стало ясно, что он был поврежден поражающими элементами зенитной ракеты.

Президент Ильхам Алиев не принял предложенной Кремлем тактики замалчивания, а открыто заявил, что "первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий". Азербайджан потребовал признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций от России. Путин был вынужден принести извинения за то, что он назвал "трагическим инцидентом".

На борту самолета "Азербайджанских авиалиний" находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибло 38 человек. В Азербайджане объявлен общенациональный траур.

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