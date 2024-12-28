По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время "воздушной активности беспилотника" над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Через два дня глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. Источники Euronews в правительстве Азербайджана писал, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.