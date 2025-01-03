Южнокорейские следователи не смогли арестовать отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. После многочасового противостояния с охраной Юна, следователи решили отказаться от намерения его задержать.

"Арест, по нашей оценке, невозможен из-за упорного противодействия. Мы беспокоимся за нашу команду на месте […] Мы находим отношение обвиняемого […] достойным глубокого сожаления", — заявили представители Бюро расследований коррупции Южной Кореи.

В пятницу, 3 января, следователи явились в резиденцию Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его, но были остановлены службой безопасности президента.

Рано утром в пятницу десятки полицейских машин выстроились у улицы перед резиденцией президента в Сеуле. Около 8:00 по местному времени группа следователей в сопровождении полицейских направилась в резиденцию. Однако на ее территорию смогла попасть лишь часть группы.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, вначале вошедшим в резиденцию сотрудникам Бюро расследований коррупции преградило путь некое военное подразделение. Затем военные их пропустили, но арестовать президента не позволила его служба безопасности.

До того, как было объявлено о решении прекратить попытки ареста Юн Сок Ёля, представитель охраны президента сказал журналистам, что они ведут "переговоры" со следователями.

У резиденции Юна 3 января собрались около тысячи его сторонников, которые требовали "аннулировать импичмент" и защитить президента Южной Кореи.

Как передают корреспонденты Би-би-си с места событий, команда следователей покинула резиденцию под скандирование собравшихся сторонников президента Юна "Мы победили!"

В пятницу вокруг резиденции президента были выставлены полицейские кордоны. Таким образом полиция пыталась не допустить возникновения беспорядков, которые, по ее мнению, могли устроить сторонники Юн Сок Ёля.

Адвокаты президента Юна заявили, что считают незаконными как ордер на арест, так и попытку ареста.

Охрана ранее уже не пропустила следователей в офис президента и его личную резиденцию, хотя у них был ордер на обыск этих помещений.

В истории Южной Кореи уже были случаи, когда власти отказывались от попыток арестовать известных политиков из-за того, что аресту физически препятствовали их окружение и сторонники.

Бюро расследований коррупции заявило, что оно пока думает, какие теперь предпринять шаги.

Отстранение от власти и обвинения

Ордер на арест президента Юна, который 3 декабря попытался объявить в стране военное положение, был выдан в начале этой недели Западным окружным судом Сеула, он действует до 6 января. Это означает, что в ближайшие выходные следователи могут предпринять еще одну или несколько попыток арестовать отстраненного от власти президента. Однако этим попыткам могут воспрепятствовать сторонники президента, которые в выходные планируют прибыть к резиденции.

Также следователи могут ходатайствовать о выдаче нового ордера на арест и тогда попытаться снова задержать Юн Сок Ёля.

Юн Сок Ёль до того, как был выдан ордер на его арест, трижды проигнорировал вызовы на допрос. В итоге следователи в конце прошлой недели подали в суд ходатайство об ордере на арест. Адвокат Юна называл это ходатайство незаконным.

В начале декабря президент Южной Кореи безуспешно попытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря (когда парламент проголосовал за его импичмент), но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было "политически выверенным решением", и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Он также отверг призывы уйти в отставку и пообещал бороться до конца, обвинив оппозицию в том, что она "злоупотребляет импичментами".

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