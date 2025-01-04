Около четырех тысяч человек вышли вечером в пятницу, 3 января, к зданию правительства Словакии в Братиславе, чтобы выступить в поддержку Украины и против премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкий новостной портал Aktuality.

Организатором акции выступила гражданская ассоциация "Мир Украине", которая собирает деньги на боеприпасы для ВСУ. Манифестанты несли флаги Словакии и Евросоюза. Был исполнен гимн ЕС - "Ода к радости" из Девятой симфонии Бетховена. Среди лозунгов были: "Словакия - Европа! Нам надоела Россия!", "Фицо, переезжай в Москву!", "Измена родине!", "Мы не русская прокладка!"

Выступившая со сцены оппозиционный политик Люсия Штасселова вспомнила о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. "Я не позволю этой стране попасть под политическое влияние России", - сказала она.

Старый и новый гимны Словакии

В конце акции была исполнена старая версия гимна Словакии, принятая в 1993 году. Это также было оппозиционным жестом, так как в среду, 1 января, правительство страны во главе с Фицо утвердило новый гимн. Министр культуры Мартина Шимковичова говорила, что он должен "повысить национальную гордость".

В новой версии тот же текст и мелодия, но другая, более торжественная аранжировка. Агентство AFP отмечает, что добавлено оркестровое вступление, называя его "инструментальным тактом, как у гимна России".

Фицо грозит урезать помощь украинцам

В четверг, 2 января, Фицо пригрозил уменьшить поддержку украинских беженцев за то, что Киев не продлил соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа через Украину. Политик назвал это "саботажем" со стороны Владимира Зеленского.

22 декабря, накануне остановки транзита, Фицо посетил Кремль и обсудил поставки газа с Владимиром Путиным . Это были первые личные переговоры политиков за восемь лет.

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