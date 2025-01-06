На фотографиях, сделанных во время официального визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее французского коллеги Жана-Ноэля Барро в Сирию, связанные с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) сетевые ресурсы, а также локальные СМИ заретушировали изображения немецкого дипломата. Кроме неё, лица были заретушированы и у других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными зарубежными политиками", — говорится в материале немецкого телеканала n-tv, который первым обратил внимание на снимки.

Ранее отмечалось, что лидер ХТШ и глава переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа из религиозных соображений не стал приветствовать Бербок рукопожатием, при этом пожав руки мужчинам. В случае с Бербок он ограничился тем, что приложил руку к груди.

Fоtо: screenshot

В то же время сирийское государственное информагентство SANA опубликовало изображения Бербок без изменений. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, но строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают, что такое приветствие — первый шаг к блуду, отмечает n-tv.

Министр иностранных дел Германии в ходе своего визита в Сирию 3 января призвала к международным усилиям по привлечению к ответственности причастных к пыткам в тюрьме Седная в окрестностях Дамаска. Она также посетила пенитенциарное учреждение. Жизни погибших там в результате действий режима Асада не вернуть, но "мы все — как международное сообщество — можем способствовать тому, чтобы правосудие восторжествовало", — цитировало Бербок агентство dpa.

Бербок и Барро стали первыми представителями Евросоюза, посетившими Сирию после свержения режима Асада. Визит обоих политиков проводился от имени ЕС. Глава МИД Германии также призвала Россию вывести свои военные базы с территории страны. В свою очередь в МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.

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