Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро сегодня посетят Дамаск с необъявленным визитом, сообщил МИД Франции. В числе прочих они планируют встретиться с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, под руководством которого исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре свергла диктатора Башара Асада.

Бербок и Барро — первые министры иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство. Они совершают визит "от имени ЕС", говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном перед вылетом Бербок из Берлина. ФРГ намерена помочь Сирии в проведении "инклюзивной, мирной передачи власти, достижении примирения общества и восстановлении" страны, говорится в пресс-релизе.

По словам Бербок, между Германией и Сирией, а также Европой в целом и Сирией возможно возобновление отношений, но оно связано с "четкими ожиданиями от новых правителей" в Дамаске. Это подразумевает также равные права для женщин и мужчин в Сирии, а также для всех этнических или религиозных групп в этой стране. "Мы продолжим судить "Хайят Тахрир аш-Шам" по ее действиям", — заявила министр.

В середине декабря группа немецких дипломатов во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Ближнему Востоку Тобиасом Тункелем встретилась в Дамаске с Ахмедом аш-Шараа. Евросоюз также начал налаживать контакты с новыми властями Сирии. По поручению Брюсселя в Дамаске во второй половине декабря побывал немецкий дипломат Михаэль Онмахт.

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