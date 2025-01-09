Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Документ "не означает членства Армении в ЕС в прямом смысле этого слова", и решение по этому вопросу "может быть принято только путем референдума", отметил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, после принятия законопроекта парламентом, куда он будет передан после утверждения правительством, власти Армении намерены обсудить с ЕС дорожную карту процесса евроинтеграции.

В свою очередь министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы отношения Армении и ЕС были "интенсивными и динамичными". "Они имели очень богатое содержание и также охватывали различные сферы. ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам. Евросоюз фактически был вовлечен в обеспечение безопасной среды вокруг Республики Армения", - указал он.

Глава МИД Армении напомнил, что ЕС размещал в стране миссию гражданских наблюдателей и выражал готовность поддержать укрепление ее экономической устойчивости. "Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", — отметил Мирзоян.

В сентябре 2024 года Армения и ЕС официально начали переговоры о либерализации визового режима. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ходе визита в Ереван назвал начало диалога об отмене визового режима историческим событием.

В марте Европарламент принял резолюцию, призывающую начать диалог с Арменией о либерализации визового режима. Парламентарии приветствовали желание Еревана укрепить и сделать приоритетными свои отношения с ЕС и сочли, что Евросоюз должен "воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий". Еврокомиссии и странам ЕС следует начать работу над дорожной картой для выведения отношений с Арменией на качественно новый уровень, уверены депутаты.

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