Повторные выборы президента Румынии пройдут весной: первый тур состоится 4 мая, второй — 18 мая. Дату проведения новых выборов после отмены результатов ноябрьского голосования согласовала правящая коалиция страны. Уходящий президент Румынии Клаус Йоханнис продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избран его преемник.

Три партии коалиционного правительства также подтвердили первоначальный план поддерживать единого кандидата. Им станет бывший спикер румынского Сената Крин Антонеску, заявила Национал-либеральная партия. Тем самым коалиция в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии стремится не допустить победы радикального кандидата.

Пока не известно, останется ли кандидатом ультраправых сил Кэлин Джорджеску, неожиданно выигравший первый тур ноябрьских выборов. Его участие в новой гонке будет зависеть от решения Конституционного суда, который может его дисквалифицировать в связи с обвинениями в незаконном финансировании избирательной компании, отмечает Politico.

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего в ноябре первого тура президентских выборов, на которых Джорджеску набрал почти 23% голосов и прошел во второй тур. Считавшийся фаворитом премьер-министр Румынии, социал-демократ Марчел Чолаку неожиданно занял лишь третье место и выбыл из гонки. В запланированном на 8 декабря втором туре выборов Джорджеску должен был побороться с правой центристкой Еленой Ласкони.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания в TikTok с "манипулированными" инфлюэнсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.

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