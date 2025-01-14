Больше не Алдис Гобземс: бывший политик сменил имя, чтобы интегрироваться в Испании

Бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, живущий в Испании, недавно сменил имя. О причинах своего поступка он рассказал в интервью журналу Privātā Dzīve.

Бывший политик подтвердил, что с недавних пор он больше не Алдис Гобземс, а Ариго Торо. "Я не пропагандировал смену имени и не собираюсь этого делать. Просто, живя в Испании, я понял, что для того, чтобы интегрироваться в общество и облегчить себе жизнь в этой стране, такой шаг необходим", — объясняет он. Это связано с тем, что испанцам довольно сложно произносить латышские слова, а также правильно писать их в документах.

Получить новое имя не так сложно, а вот сменить фамилию можно, только вступив в брак или приняв ту фамилию, которую носили предки до третьего поколения включительно. На вопрос, взял ли Торо жену в Испании, экс-политик лишь улыбается и говорит: "Пусть это станет почвой для догадок и разговоров на кухне, потому что есть только два варианта".

После провала на выборах в 13-й Сейм Алдис Гобземс покинул Латвию и уехал жить в Испанию.

Подробнее читайте во втором выпуске журнале Privātā Dzīve.

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