"Медиазона": с начала войны телефонные мошенники устроили более 180 поджогов военкоматов, банков и других объектов в РФ

С начала полномасштабной российско-украинской войны телефонные мошенники организовали по меньшей мере 187 поджогов военкоматов, банков, автомобилей и других объектов, подсчитала "Медиазона", изучив сообщения СМИ и силовых ведомств, а также судебные базы данных.

Журналисты отмечают, что к третьей годовщине войны поджоги военкоматов, которые были и раньше, намного чаще становятся результатом действий жертв мошенников, чем антивоенными акциями. Как правило, мошенники вначале вымогают деньги, представляясь силовиками, а затем обещают их вернуть в обмен на атаку, пишет "Медиазона". Атаками издание считает как бросание коктейлей Молотова, так и фейерверки, способные привести к возгоранию.

В 2024 году, по подсчетам "Медиазоны", мошенники организовали как минимум 92 атаки, а поджог по политическим мотивам был всего один — 16 февраля, в день гибели Алексея Навального в колонии, когда девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в приемную партии "Единая Россия" в Москве.

При этом в 2022 году соотношение было обратным: шесть атак, организованных мошенниками, и 71 антивоенный поджог.

"Медиазона" отмечает, что жертв мошенников наказывают в целом менее строго, чем антивоенных активистов. Чаще всего против них возбуждают дела по статье о повреждении имущества (167 УК), на втором месте — террористические статьи (205 УК), на третьем — хулиганство (213 УК). Из 56 дел, которые дошли до приговора, в 30 обвиняемые получили условные сроки. Еще в 13 делах сроки были реальными, в остальных случаях суд назначал штрафы, принудительные работы, медицинские меры или ограничение свободы.

В делах о поджогах по политическим мотивам "Медиазоне" известны 66 приговоров, чаще всего (в 54 случаях) обвиняемые получали реальные сроки. В 24 делах сроки были больше 10 лет заключения, максимальный срок — 19 лет.

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