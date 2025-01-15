В Грузии проходит крупная забастовка против политики правящей партии

В Грузии началась масштабная забастовка против политики действующих властей и правящей партии "Грузинская мечта", пишет Paper Kartuli. Организаторы называют акцию "предупредительной" — она продлится три часа, но может быть повторена в более крупных масштабах.

К забастовке присоединились более 160 компаний, а также сотрудники отдельных предприятий. Они не будут работать с 15:00 до 18:00 по местному времени.

По словам организаторов, цель акции — показать, "что ждет Грузию в условиях изоляции — остановившаяся экономика, закрытый бизнес и нищета и безработица".

Среди участников забастовки — крупнейшие банки страны, сети магазинов, аптек и ресторанов быстрого питания, водители общественного транспорта и таксисты.

Некоторые бастующие выходят на улицы с флагами Грузии и Евросоюза в руках. Часть улиц в центре Тбилиси перекрыта. Участников акции поддержала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Местные издания сообщают, что на некоторых бастующих напали неизвестные.

С конца ноября в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются демонстрации против решения правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в ЕС. В ходе демонстраций регулярно происходят столкновения между полицией и митингующими, несколько сотен человек были задержаны.

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