Россия и Украина обменялись пленными по формуле "25 на 25"

Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обменялись в среду, 15 января, пленными по формуле "25 на 25". В Украину, по словам президента страны Владимира Зеленского, вернулись 24 военнослужащих, в том числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также бойцы ВСУ, воевавшие в Курской области РФ.

"Среди возвращенных есть также гражданский, захваченный в Киевской области и незаконно удерживаемый россиянами", - добавили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Самому молодому освобожденному из российского плена - 24 года, самому старшему - 60.

Министерство обороны России в свою очередь сообщило, что в РФ из украинского плена вернулись 25 российских военнослужащих.

Это первый обмен пленными между двумя странами в 2025 году, о котором стало известно. До этого Украина и Россия обменивались пленными 30 декабря 2024 года, причем стороны называли разные числа. По данным Киева, на родину вернулись 189 украинцев, включая двух гражданских лиц. В Москве утверждали, что обмен был проведен по формуле "150 на 150".

Зеленский предложил Киму обменять бойцов ВСУ на военных КНДР

12 декабря Зеленский предложил правителю Северной Кореи Ким Чен Ыну обменять солдат КНДР, взятых ВСУ в плен в Курской области, на украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Реакции Пхеньяна на предложение Зеленского до сих пор не последовало.

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