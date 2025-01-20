TikTok восстанавливает работу в США после заявлений Трампа

Социальная сеть TikTok "находится в процессе восстановления работы" в Соединенных Штатах после кратковременного отключения из-за вступления в силу закона о запрете ее деятельности в стране. Об этом говорится в сообщении TikTok, опубликованном в соцсети X.

По данным сервиса, решение принято на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа, что он издаст указ об отсрочке запрета после своей инаугурации, назначенной на 20 января.

"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафами, предоставляя доступ к TikTok более чем 170 млн американцев и позволяя процветать более чем 7 млн малых предприятий" — пишут представители TikTok.

Запрет TikTok в США вступил в силу 19 января. За несколько часов до этого приложение стало недоступно для американских пользователей, а также исчезло из магазинов приложений в Соединенных Штатах. Верховный суд США ранее отказался отменить закон, разрешающий запретить использование в стране этой соцсети, если владеющая ей китайская компания ByteDance не продаст ее.

Трамп призывал суд отложить запрет TikTok в США. В интервью NBC 18 января он заявил, что "скорее всего" даст соцсети отсрочку от блокировки на 90 дней. Позже избранный президент написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.

В заявлении компании говорится, что она будет работать с Трампом над "долговременным решением, которое позволит оставить TikTok в США".

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