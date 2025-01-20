В Китае казнили водителя, который в ноябре врезался в толпу пешеходов в Чжухае. Тогда погибли 35 человек

В Китае казнен 62-летний Фань Вэйцю, который в ноябре въехал в толпу пешеходов в городе Чжухай на юге страны. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на государственное информагентство "Синьхуа".

Инцидент с участием мужчины произошел 11 ноября прошлого года. Фань на своем внедорожнике въехал в пешеходов, гулявших в парке у спортивного центра. В результате 35 человек погибли, 43 получили ранения.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. Сообщалось, что его госпитализировали в состоянии комы, поскольку он нанес себе тяжелые ножевые ранения.

Суд установил, что действия Фаня были вызваны тяжелым разводом, в ходе которого он остался недоволен разделом имущества с женой. Мужчину признали виновным в "создании угрозы общественной безопасности опасными средствами".

Приговор Фаню был вынесен в конце декабря. Суд счел мотивы мужчины "крайне гнусными, характер его преступления — крайне отвратительным, метод — крайне жестоким, а последствия — крайне суровыми".

По данным правозащитных организаций, в Китае ежегодно казнят тысячи человек. При этом власти страны не предоставляют прозрачную статистику о вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговорах.

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