Зеленский в Давосе: Украине необходимо не менее 200 тысяч миротворцев

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности.

"Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о возможной миротворческой миссии.

Одновременно украинский лидер призвал Европу стать сильным глобальным игроком, который в состоянии гарантировать безопасность для себя и других.

По его словам, в настоящее время в глобальном миропорядке наблюдается очередной "переломный момент, который одни считают проблемой для Европы, другие называют шансом".

"Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для европейцев. Европе нужно тягаться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии", - отметил Зеленский.

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