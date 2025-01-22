Каллас: Россия может "проверить готовность" ЕС к обороне уже в 2028 году

Россия может уже в 2028 году начать военную агрессию против одной из стран Евросоюза, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.

"Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет", — заявила глава европейской дипломатии. Деталей вероятных планов агрессии Кремля она не сообщила.

Вместе с тем Каллас предположила, что Европа выигрывает время, пока Украина обороняется от российского вторжения. Поэтому первоочередной задачей ЕС, по ее мнению, остается дальнейшая военная помощь Киеву. "Нет никаких сомнений в том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью она может выиграть войну", — уверена она.

Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза увеличить инвестиции в оборону, и при этом не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней. Новый президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что расходы европейцев на оборону недостаточны, подчеркнула Каллас.

По ее словам, Москва сейчас тратит на военные цели значительно больше бюджетных средств, чем Брюссель: в 2024 году оборонные расходы стран ЕС составили в среднем 1,9% ВВП, тогда как у России этот показатель составил 9%.

"Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору", — подчеркнула Каллас. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин "говорит только на языке силы", а "слабость провоцирует его". "Говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", — добавила глава европейской дипломатии.

Также она сообщила, что в настоящее время ведется работа над 16-м пакетом санкций против России. Говоря о поддержке Украины, Каллас указала, что военная помощь ЕС этой стране на данный момент составила почти 50 млрд евро. Кроме того, до конца февраля текущего года подготовку в странах Евросоюза пройдут в общей сложности 75 тысяч украинских солдат и офицеров.

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