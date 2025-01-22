В Пентагоне сообщили о планах КНДР отправить дополнительные силы на российско-украинскую войну

В течение ближайших двух месяцев КНДР отправит подкрепление к уже воющим с Украиной на стороне России северокорейским военным. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Подробностей собеседник газеты не привел.

"Би-би-си" со ссылкой западных чиновников пишет, что к середине января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что меньшей мере 300 северокорейских солдат, участвующих в войне с Украиной на стороне России, погибли. Еще около 2700 военных из КНДР, как утверждают в разведке, получили ранения.

Украина и Южная Корея заявляли, что КНДР направила в Россию более 10 тысяч военнослужащих.

12 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

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