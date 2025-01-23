Yle: расследование не выявило никаких доказательств умысла Eagle S при повреждении кабеля

Президент Стубб сообщил Bloomberg, что расследование повреждения кабеля Estlink 2 продолжается, и не стал комментировать возможность саботажа.

Расследование дела о повреждении кабеля Estlink 2, в котором подозревается танкер Eagle S, продолжается уже четыре недели. По информации Yle, на данном этапе не обнаружено никаких доказательств того, что речь идет об умышленных действиях.

Yle узнало, что Полиция безопасности Supo пришла к этому выводу в ходе расследования. Представители Supo изложили свою позицию на встречах с руководством страны.

Газета The Washington Post на выходных со ссылкой на американские и европейские разведывательные службы рассказала, что нет никаких признаков того, что корабли намеренно или по заказу России повредили объекты инфраструктурыповредждением на морском дне.

Yle не удалось получить комментарии от Supo по этому поводу. Yle не смогло подтвердить, считает ли разведывательная служба, что за произошедшим не стоит внешний актор, например, Россия.

Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что Supo убеждено, что за повреждением кабеля не стояла Россия или другое государство, а речь идет о несчастном случае.

По заверениям других чиновников, расследование продолжается, и сейчас не время делать выводы о том, каков был характер произошедшего.

Комиссар Центральной криминальной полиции Ристо Лохи, который возглавляет расследование, сообщил Yle, что следствие продолжается, поэтому пока не время для вердиктов.

Произошедшее трудно доказать

По информации Yle, отвечающие за внешнюю политику и политику безопасности власти по-прежнему считают, что повреждения кабелей в Балтийском море не случайны. В то же время, по оценкам источников, доказать это может быть невозможно.

Государственное руководство публично не высказывало предположений о том, кто стоит за произошедшим.

– Если мы сможем подтвердить, что речь идет о саботаже и за ним стоит государственный актор, то мы немедленно сделаем выводы, –заявил президент Александер Стубб 27 декабря.

Президент в интервью Bloomberg отметил, что есть три варианта произошедшего: саботаж, ошибка и некомпетентность.

На вопрос, присутствуют ли доказательства диверсии, глава государства ответил так:

– Расследование все еще продолжается, и мы не можем его комментировать. Но на самом деле не имеет значения, кто это сделал. Самое главное – суметь предотвратить подобное в будущем. А если невозможно предотвратить, то нужно исправить.

Высокопоставленный источник полагает, что даже если расследование не обнаружит признаков умысла при повреждении кабеля, российский теневой флот в любом случае наносит ущерб. Собеседники в правительстве напоминают, что главное в гибридных операциях – отрицание своей причастности и что совершившего правонарушения вряд ли удастся поймать при помощи расследования или разведки.

В то же время операция НАТО по мониторингу в Балтийском море продолжается. Корабли альянса задействованы для предотвращения повреждений критической инфраструктуры в рамках миссии "Балтийский часовой".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !