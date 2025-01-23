Трамп выбрал послом в ЕС экс-директора сети ресторанов быстрого питания

Президент США Дональд Трамп назначил послом Вашингтона в ЕС бизнесмена и политического комментатора Эндрю Пуздера. Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial.

В 2000-2017 годах Пуздер возглавлял компанию CKE Restaurants, которая управляла сетью ресторанов быстрого питания под брендами Carl's Jr., Hardee's и другими.

"За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, обрести финансовую безопасность и расти. Энди отлично справится с задачей представления интересов нашей страны в этом важном регионе", — объяснил свой выбор Трамп.

Пуздер поддерживал политика еще во время его первой президентской кампании в 2016 году. Как напоминает Politico, после победы на тех выборах Трамп номинировал бизнесмена на пост министра труда, но он отозвал свою кандидатуру, столкнувшись с критикой обеих партий в Сенате. Демократы обвиняли Пуздера в плохом отношении к работникам ресторанов, которыми он управлял, а республиканцы — в найме нелегальной иммигрантки в качестве домработницы и неуплате налогов за ее услуги.

Впоследствии Пуздер активно занимался политической и экономической аналитикой в прореспубликанских аналитических центрах, давал комментарии СМИ. В преддверии выборов 2024 года он выпустил несколько статей в поддержку Трампа.

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