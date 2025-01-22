Панама обратилась к генсеку ООН из-за угроз Трампа "вернуть" Панамский канал

Посол Панамы при ООН Элой Альфаро де Альба направил генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу письмо, в котором обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа касательно Панамского канала. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документом.

В письме панамский посол напомнил, что в соответствии с Уставом ООН государства "должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Как отмечает Reuters, письмо также распространили среди членов Совета безопасности ООН. Панама в 2025-2026 годах входит в число непостоянных членов Совбеза.

Еще до своей инаугурации Трамп заявил, что США вернут контроль над Панамским каналом, который Вашингтон передал Панаме в 1999 году. По словам политика, власти латиноамериканской страны установили неоправданно высокие тарифы для американских судов, а также допускают чрезмерное влияние Китая на работу канала.

В своей инаугурационной речи Трамп назвал передачу контроля над Панамским каналом "глупым подарком". "Панамским каналом управляет Китай. А мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме. И мы заберем его обратно", — заявил президент США.

Как отмечало Reuters, вопреки заявлениям Трампа Китай не контролирует Панамский канал и не управляет им. При этом порты, расположенные на входах в канал, управляются дочерней компанией гонконгской CK Hutchison Holdings.

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