Домбровскис: финансовая помощь ЕС Киеву в этом году составит 35 млрд евро

В 2025 году Евросоюз предоставит Украине, ведущей уже почти три года оборонительную войну против РФ, финансовую помощь в разамере 35 млрд евро. Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил в соцсети Х .

"ЕС окажет финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в размере 35 млрд евро на 2025 год", — говорится в его сообщении.

Домбровскис опубликовал свой твит на полях проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, где он встретился с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко. "Мы обсудили вопросы расширения и шаги по приближению к единому рынку ЕС", — указал еврокомиссар.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025

По данным министерства финансов Украины, в 2024 году Евросоюз стал крупнейшим донором страны, предоставив финансовую помощь на 16,6 млрд евро в рамках фонда Ukraine Facility.

Как напоминает агентство УНИАН, 10 января в госбюджет Украины уже поступило 3 млрд евро от Евросоюза в рамках инициативы ERA, которая предусматривает предоставление Киеву доходов от замороженных активов РФ. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в тот день, что это первый транш средств от ЕС, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.

По сообщению агентства Bloomberg, в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину 1,5 млрд евро. Инфраструктура и энергетическая безопасность являются ключевыми приоритетами инвестиций банка в стране, заявил управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Туеркнер. Помимо них, приоритеты касаются украинского частного сектора и устойчивости в сфере продовольственной безопасности.

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