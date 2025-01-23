Новый крупный пожар близ Лос-Анджелеса: объявлена эвакуация

В округе Лос-Анджелес, расположенном в южной части американского штата Калифорния, 22 января начался новый пожар, который в течение нескольких часов охватил территорию площадью 38 квадратных километров, сообщает агентство Reuters.

Более 30 тысячам жителей региона было отдано распоряжение об обязательной эвакуации, еще 23 тысячам — рекомендовано эвакуироваться, сообщил шериф округа Роберт Луна.

Пожар в районе Кастаика, северного пригорода Лос-Анджелеса, вышел из-под контроля, передает телеканал CNN. В окружной тюрьме в Кастаике, по словам Луны, 470 из примерно 4500 заключенных уже переведены в другой корпус, при необходимости будут эвакуированы и остальные.

Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне рассказал, что на месте работают 4000 пожарных, тушение ведется с земли и с воздуха. "Ситуация остается динамичной, и пожар по-прежнему трудно локализовать, хотя мы постепенно преодолеваем его", — цитирует Марроне CNN.

По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар, охвативший округа Лос-Анджелес и Вентура, распространился на территории площадью более 40 квадратных километров и к вечеру 22 января был локализован на 14%. Между тем, по данным пожарной службы округа, на тот момент ни одно строение не пострадало и не было разрушено.

Пожарные отмечают, что сейчас условия для борьбы с пожаром более выгодные, чем две недели назад, когда огонь охватил районы Итон и Пасифик-Палисейдс. Поскольку ветры не так сильны, тушение возможно и с использованием вертолетов. Однако, по оценке метеорологов, усиление ветра и крайне низкая влажность могут привести к дальнейшему распространению огня.

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