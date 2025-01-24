Лукашенко помиловал еще 15 заключенных

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 заключенных, восемь из которых были осуждены по политическим статьям. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

В заявлении не названы имена помилованных, но уточняется, что среди них "пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности, у пятерых из них есть дети, одна женщина беременна".

Как поясняет телеканал "Белсат", понятие "преступления экстремистской направленности" означает, что речь идет о политзаключенных. Это девятое их помилование с лета 2024 года.

Остальные семь помилованных 24 января, в их числе три женщины, были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Как уточняется в заявлении, всего за последний год Лукашенко помиловал 293 человек "на основании принципов гуманности". В последний раз, 18 января, Лукашенко помиловал 23 осужденных за "преступления экстремистской направленности".

По данным правозащитного центра "Весна", на сегодняшний день в Беларуси остаются 1253 политзаключенных.

13 ноября Александр Колесников, отец одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, после свидания с дочерью рассказал агентству Associated Press, что она думает над возможностью обратиться к Лукашенко с просьбой о помиловании.

В октябре 2024 года в интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, в том числе от Колесниковой.

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