Конгресс США рассмотрит поправку к Конституции о третьем сроке Трампа. У инициативы "нет шансов", считают эксперты

Члены Республиканской партии в Конгрессе США внесли резолюцию о праве президента страны Дональда Трампа баллотироваться на третий срок. Автором инициативы выступил конгрессмен из Теннесси Энди Оглс, предложивший изменить Конституцию США и увеличить число возможных президентских сроков до трех, если первые два срока не следовали друг за другом. Об этом пишет издание Axios.

По словам Оглса, "крайне важно" предоставить Трампу "все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса" администрации его предшественника Джо Байдена. Конгрессмен входит в поддерживающую Трампа фракцию "Свобода".

"Нет практически никаких шансов, что поправка будет ратифицирована, но это показатель глубокой верности, которой пользуется новый президент в Республиканской партии в Палате представителей", — отмечает Axios.

Для внесения поправок в Конституцию США требуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса и ратификация не менее чем в 38 штатах. Против резолюции уже выступил ряд демократов.

Ранее Оглс представил законопроект под названием "Сделаем Гренландию снова великой" в поддержку начала переговоров о приобретении Гренландии. Идею аннексировать остров, входящий в состав Дании, ранее выдвигал Трамп.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков.

Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре и вступил в должность 20 января. Он уже был президентом США в 2017-2021 годах, после чего его сменил демократ Джо Байден. После победы на выборах в 2024 году республиканец пошутил про третий срок: "Я предполагаю, что не буду участвовать в выборах снова, если только вы не скажете: "Он настолько хорош, что мы должны что-нибудь придумать".

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