Трамп назначил главой Секретной службы США агента, который прикрыл его во время покушения

Директором Секретной службы США стал Шон Карран — агент, который обеспечивал безопасность нынешнего президента Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 года. Когда там началась стрельба, Карран закрыл Трампа своим телом. Об этом назначении президент США сообщил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

На посту директора Секретной службы Карран сменит Рона Роу, который возглавлял эту спецслужбу с июля 2024 года. Предшественница Роу, Кимберли Читл, ушла в отставку после покушения на Трампа в Пенсильвании.

"Шон имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году в качестве специального агента в полевом офисе Ньюарка, где он занимался охраной, разведкой, расследованиями, подбором персонала и материально-техническим обеспечением округа, — объясняет свой выбор Трамп. — Во время моего первого срока Шон занимал должность помощника специального агента в отделе охраны президента, осуществляя непосредственный контроль за обеспечением безопасности многих лиц и неся ответственность за это, а также разрабатывая планы обеспечения безопасности моих резиденций".

"Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спастись от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания", — добавил американский лидер.

Основными задачами Секретной службы США, состоящей в структуре министерства внутренних дел страны, являются охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, членов их семей и их резиденций. Кроме того, в компетенцию ведомства входит борьба с подделкой американских денежных знаков, долговых обязательств и прочих ценных документов.

Секретная служба также занимается расследованием финансовых махинаций, похищений личных данных и иных киберпреступлений и помогает расследовать некоторые другие нарушения закона.

Во время предвыборного митинга, проходившего 13 июля в городе Батлер в штате Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение. Пуля пробила правое ухо политика, баллотировавшегося в президенты от Республиканской партии. Стрелявший в Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс был убит ответным выстрелом сотрудника спецслужб.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !