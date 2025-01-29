Рубио и Каллас договорились оказывать максимальное давление на РФ

Госсекретарь США Марк Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник в телефонном разговоре согласились с необходимостью оказывать сильнейшее давление на Россию для решения украинского кризиса, сообщает агентство Bloomberg.

"Каллас и Рубио согласились с необходимостью сохранения максимального давления на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру в Украине", — информирует агентство со ссылкой на источники из ЕС.

Каллас сообщила о разговоре на платформе X. "Мы обсудили глобальные вопросы, по которым у ЕС и США общие интересы, в том числе российская война в Украине, злонамеренное влияние Ирана и вызовы, которые бросает Китай", — написала она.

Good call with @SecRubio.



We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.



The EU and US are always stronger together.



Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2025

Госдеп США ранее сообщил, что Рубио провел телефонную беседу с Каллас, в ходе которой приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России.

Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай".

Каллас ранее заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.

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