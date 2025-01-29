Рубио и Каллас договорились оказывать максимальное давление на РФ

Госсекретарь США Марк Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник в телефонном разговоре согласились с необходимостью оказывать сильнейшее давление на Россию для решения украинского кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
"Каллас и Рубио согласились с необходимостью сохранения максимального давления на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру в Украине", — информирует агентство со ссылкой на источники из ЕС.
Каллас сообщила о разговоре на платформе X. "Мы обсудили глобальные вопросы, по которым у ЕС и США общие интересы, в том числе российская война в Украине, злонамеренное влияние Ирана и вызовы, которые бросает Китай", — написала она.
Госдеп США ранее сообщил, что Рубио провел телефонную беседу с Каллас, в ходе которой приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России.
Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай".
Каллас ранее заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.