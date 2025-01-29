85% жителей Гренландии против присоединения к США

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что "они хотят быть с нами", подавляющее большинство гренландцев отвергли эту идею, пишет The Guardian.

Согласно новому опросу, 85% жителей Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США. Это заявление последовало за призывом Трампа взять под контроль датскую автономную территорию.

С момента переизбрания Трамп не раз выражал интерес к приобретению острова. В субботу на борту Air Force One он заявил: "Я думаю, у нас это получится" и утверждал, что 57 тысяч жителей Гренландии поддерживают эту идею.

Однако опрос, проведенный Verian по заказу датской газеты Berlingske, показал, что лишь 6% гренландцев хотят присоединиться к США, а 9% затруднились с ответом.

На фоне этих заявлений премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Берлин, Париж и Брюссель подчеркнула, что Европе важно сохранять единство. Встречаясь с канцлером Германии Олафом Шольцем, она отметила: "Мы должны сплотиться не только в рамках королевства Дания, но и в более широком смысле". Шольц добавил: "Границы не должны изменяться силой", переходя на английский: "To whom it may concern" ("Кому следует принять к сведению").

Трамп ранее не исключал силового захвата острова и даже угрожал Дании торговыми санкциями. В ответ Копенгаген объявил о новых мерах по укреплению суверенитета Гренландии, включая строительство арктических кораблей и усиление спутникового мониторинга региона.

Датские власти также заявили о намерении расширить образовательные программы для молодежи в Гренландии, чтобы повысить их участие в управлении и обеспечении безопасности региона.

Совет инуитов, представляющий коренные народы Арктики, заявил, что не хочет обсуждать, "какое государство является лучшим или худшим колонизатором", а требует реального улучшения условий жизни и самоуправления инуитов.

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