85% жителей Гренландии против присоединения к США

На фоне этих заявлений премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Берлин, Париж и Брюссель подчеркнула, что Европе важно сохранять единство. Встречаясь с канцлером Германии Олафом Шольцем, она отметила: "Мы должны сплотиться не только в рамках королевства Дания, но и в более широком смысле". Шольц добавил: "Границы не должны изменяться силой", переходя на английский: "To whom it may concern" ("Кому следует принять к сведению").