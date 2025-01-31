ФБК: "Роснефть" фиктивно устраивает эскортниц на работу

В российской госкомпании "Роснефть" на административных должностях с высокими зарплатами числятся несколько десятков молодых женщин без необходимого опыта и квалификации. Многие из них в действительности являются эскортницами, утверждается в опубликованном в четверг, 30 января, расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Расследователи проанализировали полный список сотрудников "Роснефти", который содержит персональные данные, сведения о зарплатах и другие, и сопоставили его с информацией из других источников, таких как сайты эскорт-агентств, слитые телефонные и полицейские базы секс-работниц, а также соцсети. Всего им удалось обнаружить около 20 подобных фигуранток.

В результате было выявлено, например, трудоустройство 21-летней Анастасии И. на должность главного специалиста в департаменте корпоративной собственности "Роснефти" с зарплатой более 2,4 млн рублей в год. 27-летняя Александра А. "работает" советницей управляющего делами компании, 21-летняя Алина Б. - специалистом второй категории отдела организации поездок. Данные этих девушек также есть на профильных сайтах.

❗️ Друг Путина Игорь Сечин трудоустраивает эскортниц в «Роснефть»



Вот всего несколько женщин из нашего расследования



1. Анастасия, 28 лет.

Должность: Главный специалист в Департамент корпоративной собственности ПАО «НК «Роснефть»

Зарплата за 2024 год: 2 484 484 рубля

⬇️ pic.twitter.com/LWzTJgTIXs — Команда Навального | ФБК (@teamnavalny) January 30, 2025

Особое внимание в материале ФБК уделено Альбине Ивановой, которая, как говорится в публикации, в 21 год была принята на работу в "Роснефть" и за девять лет заработала там 33 млн рублей. Одновременно она получала зарплату в Независимой нефтегазовой компании (ННК), возглавляемой Эдуардом Худайнатовым, которого расследователи называют ближайшим другом и соратником главы "Роснефти" Игоря Сечина. В соцсетях Иванова демонстрирует дорогие ювелирные украшения, сумки и автомобили. Расследователи насчитали у нее 25 элитных сумок Hermes на общую сумму 104 млн рублей. Согласно подсчетам ФБК, Иванова 58 раз путешествовала вместе с Сечиным на частных самолетах.

Авторы отмечают, что это "не какой-то эксцесс на местах, не какой-то ушедший в разгул Сечин, который мастерски проворачивает эти схемы в полной секретности". Они пишут, что в состав совета директоров "Роснефти" входят зампред правительства РФ Александр Новак и экс-министр экономического развития Максим Орешкин, которые "все прекрасно видят и понимают", но "у них нет никаких проблем с этим". "Потому что на самом деле всем этим управляет и контролирует эту конструкцию лично (президент РФ Владимир) Путин: и "Роснефть", и "Газпром", и другие госкомпании", - уверены в ФБК.

Другие расследования ФБК

Фонд борьбы с коррупцией, который был основан погибшим в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным, за последние несколько лет выпустил ряд громких расследований. Так, в 2021 году ФБК нашел на берегу Черного моря "дворец Путина" стоимостью 100 млрд рублей. Его строительство и содержание, по данным соратников Навального, оплачивали две госкомпании — "Роснефть" и "Транснефть".

В 2023 году команда Навального опубликовала новое расследование об элитной недвижимости в Сочи, которая принадлежит близким родственникам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, высокопоставленного генерала Сергея Суровикина и пропагандиста Владимира Соловьева.

А в сентябре 2024 года Фонд борьбы с коррупцией обвинил экс-совладельца нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина в организации нападений на одного из ближайших соратников Алексея Навального - Леонида Волкова, а также на директора ФБК Ивана Жданова и жену российского экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Сам Невзлин назвал обвинения ФБК "состряпанным в Москве сливом".

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