The New York Times: северокорейских военных отвели с линии фронта в Украине после тяжелых потерь. Но это может быть временным решением

Военных из КНДР, принимающих участие в боевых действиях против Украины на стороне российских сил, отвели с линии фронта после больших потерь, пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников. Подробнее об этом сообщает Meduza.

По словам собеседников NYT, северокорейские войска не наблюдались на фронте около двух недель. Украинский чиновник говорит, что к росту потерь северокорейцев привели дезорганизация в их рядах и отсутствие слаженности с российскими подразделениями. По словам украинских источников NYT, с момента прибытия на поле боя северокорейские военные были предоставлены сами себе, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь для перегруппировки.

О том, что северокорейских военных отвели от линии фронта из-за тяжелых потерь 27 января также писал Sky News со ссылкой на командира украинского спецназа. Он предположил, что северокорейцы "либо извлекают уроки из ошибок, допущенных во время их первых столкновений с украинскими солдатами, либо ухаживают за ранеными, либо ждут подкрепления".

Американские чиновники также считают, что решение об отводе северокорейских военных с линии фронта может быть временным. По их словам, северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как в российских войсках придумают новые способы развертывания подразделений из КНДР, чтобы избежать таких тяжелых потерь.

В середине октября 2024 года разведка Южной Кореи начала сообщать, что КНДР приняла решение отправить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По данным разведки, речь шла о 10–12 тысячах северокорейских солдат. Вскоре появились сообщения, что они прибыли в Россию, а позже — что они отправлены в Курскую область. Кремль напрямую это не подтверждал. Владимир Путин позже говорил, что "если есть [спутниковые] снимки (которые показывают, что северокорейские военные находятся в России — прим. "Медузы"), значит они что-то отражают".

В середине января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ впервые взяли в плен живыми северокорейских солдат в ходе боев в Курской области. Их допросили, один из них сказал, что ехал в Россию на учения, а не для участия в войне. Позже Зеленский заявил, что Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну плененных северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

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