Трамп "перекрыл" Украине и другим странам доступ к деньгам. Главное за четверг, 30 января

В Вашингтоне разбился самолет. ЕЦБ снова понизил процентные ставки, а airBaltic может войти в немецкий концерн Lufthansa. Главная же новость последних дней — новый президент США Дональд Трамп распорядился "заморозить" международные программы помощи, создав реальную угрозу гуманитарной катастрофы.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

20 января, в день своей инаугурации, новый президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех американских программ по оказанию помощи иностранным государствам, неправительственным и международным организациям сроком на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". Речь идет о грантах и кредитах на сумму около 3 триллионов долларов. Заморозка финансирования поставила под удар сразу тысячи важнейших гуманитарных и общественных проектов во всем мире, в том числе в Украине и странах Балтии.

Почему это важно?

США являются главным международным донором. В 2023 году страна потратила на различные программы поддержки других государств порядка 70 млрд долларов. Из них 14 миллиардов — это различные гуманитарные миссии, что составляет 42% от всей подобной помощи в мире, зарегистрированной ООН.

В основном такие программы реализуются через Агентство США по международному развитию (USAID). В понедельник администрация Трампа отправила более 50 высокопоставленных чиновников в USAID в отпуск из-за подозрений в том, что они сопротивлялись приказу и помогали группам помощи справиться с замораживанием средств.

Точные масштабы бедствия оценить пока сложно: данные по всему миру еще обобщаются. Среди неправительственных организаций, пострадавших от указа Трампа, видимо, есть те, которые разминируют бывшие зоны конфликтов; тестируют и лечат людей с ВИЧ во многих африканских странах; помогают журналистам рассказывать о российских сетях дезинформации и об организованной преступности; борются с голодом во всем мире и т.д.

Указ Трампа предусматривает приостановку не только финансирования, но и расходования уже полученных средств. Получателям денег, по сути, велено свернуть любую работу по грантам. Например, прекратить работу вынуждены организации, которые участвуют в программе по борьбе со СПИДом уже более 20 лет: они должны перестать выдавать лекарства от ВИЧ, приобретенных за счет американских денег. По данным The New York Times, прекращение этой программы приведет к гибели 600 тыс. человек в следующие десять лет в одной лишь ЮАР.

Приказ Трампа затрагивает и программу военного финансирования: она предоставляет гранты и кредиты союзным странам на закупку оборонного оборудования, услуг и обучения у американских фирм. Вашингтон сделал исключения только для Израиля (им из бюджета выделят 3,3 млрд долларов) и Египта (1,3 млрд долларов). Оставшиеся 1,5 миллиарда долларов, предназначавшиеся для других правительств, таких как Иордания и Тайвань, находится в подвешенном состоянии, пишет Politico.

Военная помощь Украине не попадает под действие указа от 20 января, поскольку поступает по другому каналу (согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена). Но могут закрыться многочисленные программы помощи гражданскому населению Ограничения коснутся восстановления энергетической инфраструктуры, разминирования, детского образования, вакцинации, работы медиа. Киев уже анонсировал консультации с США из-за решения Трампа.

В Латвии после выхода приказа Трампа остановлена программа интеграции украинских беженцев в Риге. О проблемах с финансированием сообщила "Новая газета. Балтия".

Что будет дальше?

Администрация Трампа пытается по возможности смягчить последствия скандального указа. Государственный секретарь США Марко Рубио издал указ, которые исключает из "заморозки" программы оказания важной для спасения жизни гуманитарной помощи (лекарства, медицинские услуги, продовольствия). Впрочем, как отмечают СМИ, слишком размытые формулировки все равно препятствуют перезапуску даже экстренно важных проектов. Например, не ясно, относится ли к категории проектов, "спасающих жизни", помощь людям с ВИЧ. Благодаря поддержке из программ USAID, почти 21 миллион человек более чем в 50 странах получает антиретровирусную терапию.

Нет ясности и в отношении программ, касающихся абортов, контрацепции, вопросов, связанных с равенством, инклюзией и трансгендерным переходом.

Федеральный суд США в Вашингтоне в среду, 28 января, реагируя на иск неправительственных организаций из группы Democracy Forward, принял решение остановить действие указа Трампа. Однако, как отмечают СМИ, доступ к деньгам остается закрыт.

Руководители международных неправительственных организация предупреждают: отсутствие финансирование даже на несколько недель может означать полную ликвидацию некоторых проектов.

Евросоюз с тревогой следит за ситуацией. Скорее всего, Брюсселю придется "подхватить" самые важные инициативы, в дополнении к обязательству срочно увеличивать бюджет на оборону, как требует того новый президент США.

Возникший хаос вызывает серьезную озабоченность и у ООН, которая сильно зависит от американского участия. На долю Вашингтона приходится пятая часть от всего бюджета международной организации.

Что еще случилось?

В Вашингтоне разбился самолет American Airlines — он столкнулся с военным вертолетом. На борту были бывшие российские фигуристы, летевшие с соревнований. Информации о выживших нет.

Стратегическим инвестором airBaltic станет Lufthansa Group. В будущем латвийская авиакомпания может даже стать частью немецкого концерна.

Европейский Центробанк понизил ставки. Хорошая новость для заемщиков и не очень хорошая — для вкладчиков.

Что стоит почитать?

Сегодня в Сейме много и долго обсуждали внешнюю политику Латвии. Почитайте, что сказала Байба Браже, а что — депутаты.

Россия сливает ядерные отходы в Северный Ледовитый океан. Это несет опасность соседним странам. Рассказываем, что там вообще происходит.

Марк Цукерберг отказался от модерации в Facebook и Instagram. Председатель правления Delfi Янис Гривиньш объясняет, почему это плохо и как это повлияет на медиа и рекламный рынок.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !