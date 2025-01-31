В реке Потомак нашли черные ящики разбившегося самолета American Airlines

На месте крушения пассажирского самолета компании American Airlines, столкнувшегося 29 января с военным вертолетом близ аэропорта в Вашингтоне, найдены черные ящики, сообщили американские СМИ в пятницу, 31 января. Следователи обнаружили среди обломков речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных лайнера, на борту которого находились 64 человека.

После столкновения при подлете к аэропорту самолет, развалившийся на три части, и вертолет с тремя солдатами на борту упали в реку Потомак. По последним данным, из воды достали 27 тел, надежд найти оставшихся в живых уже нет.

Бортовые самописцы доставлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, который занимается расследованием катастрофы. Он пообещал обнародовать предварительные итоги через месяц.

NTSB investigators recovered the cockpit voice recorder and flight data recorder from the Bombardier CRJ700 airplane involved in yesterday’s mid-air collision at DCA. The recorders are at the NTSB labs for evaluation. pic.twitter.com/IHypR0Jh76 — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 31, 2025

Предполагаемая нехватка диспетчеров

У чиновников есть подозрения, что авиакатастрофа могла быть связана с нехваткой диспетчеров. Федеральное управление гражданской авиации отметило, что штат диспетчеров в аэропорту, куда заходил самолет, был "не нормальным для времени суток и объема перевозок", сообщила The New York Times. Недостаток персонала привел к тому, что один диспетчер обслуживал самолеты и координировал движение вертолетов, тогда как обычно это делают два человека.

За сутки до катастрофы еще одному самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись авиадиспетчера.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet.#planecrash pic.twitter.com/FL0gBfg2x4 — Sumit (@SumitHansd) January 30, 2025

Гибель бывших российских и американских фигуристов

На борту разбившегося самолета находились и юные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, их тренеры и родители. Бостонский клуб подтвердил гибель двух своих спортсменов, их матерей и их тренеров - Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Последние были чемпионами мира по фигурному катанию в парах 1994 года, их сын Максим Наумов представлял американскую сборную.

Кроме них в самолете были фигуристы советского происхождения Инна Волянская и Александр Кирсанов, которые тоже тренировали юных американских фигуристов. Авиакатастрофа стала самой смертоносной в США с 2009 года.

МИД РФ: Среди погибших есть россияне

Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне также трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одного погибшего уточняется. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала она.

Президент США Дональд Трамппосле авиакатастрофы подписал указ, из которого следует, что в столкновении самолета и вертолета виноваты политика разнообразия, практиковавшаяся до сих пор в Федеральном управлении гражданской авиации, а также президенты Джо Байден и Барак Обама. По мнению Трампа, стандарты для авиадиспетчеров были слишком мягкими, пишет The New York Times.

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