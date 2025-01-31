В реке Потомак нашли черные ящики разбившегося самолета American Airlines

На месте крушения пассажирского самолета компании American Airlines, столкнувшегося 29 января с военным вертолетом близ аэропорта в Вашингтоне, найдены черные ящики, сообщили американские СМИ в пятницу, 31 января. Следователи обнаружили среди обломков речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных лайнера, на борту которого находились 64 человека.
После столкновения при подлете к аэропорту самолет, развалившийся на три части, и вертолет с тремя солдатами на борту упали в реку Потомак. По последним данным, из воды достали 27 тел, надежд найти оставшихся в живых уже нет.
Бортовые самописцы доставлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, который занимается расследованием катастрофы. Он пообещал обнародовать предварительные итоги через месяц.
Предполагаемая нехватка диспетчеров
У чиновников есть подозрения, что авиакатастрофа могла быть связана с нехваткой диспетчеров. Федеральное управление гражданской авиации отметило, что штат диспетчеров в аэропорту, куда заходил самолет, был "не нормальным для времени суток и объема перевозок", сообщила The New York Times. Недостаток персонала привел к тому, что один диспетчер обслуживал самолеты и координировал движение вертолетов, тогда как обычно это делают два человека.
За сутки до катастрофы еще одному самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись авиадиспетчера.
Гибель бывших российских и американских фигуристов
На борту разбившегося самолета находились и юные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, их тренеры и родители. Бостонский клуб подтвердил гибель двух своих спортсменов, их матерей и их тренеров - Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Последние были чемпионами мира по фигурному катанию в парах 1994 года, их сын Максим Наумов представлял американскую сборную.
Кроме них в самолете были фигуристы советского происхождения Инна Волянская и Александр Кирсанов, которые тоже тренировали юных американских фигуристов. Авиакатастрофа стала самой смертоносной в США с 2009 года.
МИД РФ: Среди погибших есть россияне
Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне также трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одного погибшего уточняется. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала она.
Президент США Дональд Трамппосле авиакатастрофы подписал указ, из которого следует, что в столкновении самолета и вертолета виноваты политика разнообразия, практиковавшаяся до сих пор в Федеральном управлении гражданской авиации, а также президенты Джо Байден и Барак Обама. По мнению Трампа, стандарты для авиадиспетчеров были слишком мягкими, пишет The New York Times.