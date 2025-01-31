"Теперь они набирают силы": в Украине объяснили исчезновение северокорейцев с фронта

В пятницу издание The New York Times (NYT) написало, что северокорейские подразделения, воюющие на стороне России против Украины, были отведены с линии фронта в Курской области.

Украинские военные подтверждают эти данные. По словам представителя Сил специальных операций Украины Александра Кондратенко, северокорейские военные не появляются в зоне боевых действий уже третью неделю.

Северокорейские контингенты начали прибывать в Россию осенью 2023 года, а их участие в боях активно обсуждалось в декабре. Однако после первых столкновений и серьезных потерь их перебросили в тыл.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "24 канал" объяснил, что речь идет о банальной перегруппировке.

"Выжившие в боях могут обучать тех, кто находился в тылу и еще не участвовал в сражениях. Также их могут отправить обратно в Северную Корею, чтобы они передавали боевой опыт следующим эшелонам, которых направят в Россию", — отметил он.

По его словам, подготовленные в тылу северокорейские военные могут вновь вернуться на фронт, когда прибудут новые подкрепления.

Тимочко также предостерег от ложных надежд на то, что северокорейцы исчезли с поля боя навсегда. "Сейчас они набирают силы. Присутствие северокорейских военных в России — это не про защиту России. Это про создание еще одной армии диктатуры с боевым опытом", — подчеркнул он.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается с 24 февраля 2022 года, а сама война длится с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе.

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