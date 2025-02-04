Reuters: Белый дом в последний год президентства Байдена тормозил поставки оружия в Украину

Администрация 46-го президента США Джо Байдена тормозила принятие решений о поставках вооружений в Украину в последний год его работы на посту президента, сообщило агентство Reuters, проанализировавшее расходы США и поговорившее с более чем 40 украинскими и американскими чиновниками и политиками.

Ключевые поставки, по данным агентства, задерживались из-за действий конгресса, который несколько месяцев не мог выделить Украине дополнительную помощь в размере 60 млрд долларов, а также из-за опасений США, что отправка оружия приведет к эскалации со стороны России.

После того, как конгресс одобрил выделение помощи Украине, задержки в поставках продолжились, показал анализ Reuters. К ноябрю 2024 года США поставили лишь половину от общей стоимости военной помощи, которую планировали выделить за год со складов американской армии. После победы Дональда Трампа на выборах президента США средняя стоимость поставок резко возросла. При этом к декабрю США поставили Украине только 30% обещанной бронетехники.

Представители Пентагона и ушедшей администрации Байдена, а также украинские военные отказались от комментариев. В Минобороны Украины, как и в офисе президента Владимира Зеленского, не ответили на запрос Reuters.

Администрация Байдена с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину выделила на военную помощь Киеву более 63 млрд долларов. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года Белый дом ускорил отправку военной помощи, опасаясь, что Трамп остановит поставки после вступления в должность.

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