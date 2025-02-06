Келлог: США не представят мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности

Белый дом не планирует представлять свой план по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в этом месяце. Об этом рассказал в интервью телеканалу Newsmax спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Он заявил, что сообщения СМИ о том, что он сам представит мирный план на Мюнхенской конференции 14-16 февраля, не соответствуют действительности. Кроме того, он отметил, что этот план вовсе не будет оглашен на следующей неделе.

"Мирный план будет представлять президент США, а не Кит Келлог. Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе", — сказал Келлог. Он добавил, что перед оглашением плана необходимо провести ряд переговоров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа представит план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, и это сделает Келлог.

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