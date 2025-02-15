Российские войска атаковали Украину дронами Shahed. Сбито 33 из 70 беспилотников

Российские войска в ночь на субботу, 15 февраля, атаковали Украину 70 дронами - ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По данным украинского командования, 33 дрона были сбиты в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Остальные 37 беспилотников были локационно потеряны, не причинив никаких негативных последствий, указали в ВС ВСУ.

Воздушные атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, длящейся уже почти три года. Официальные лица России продолжают заявлять, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.

В свою очередь министерство обороны РФ утверждает, что за минувшую ночь над территорией четырех российских регионов были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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