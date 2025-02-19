Зеленский — о заявлениях Трампа про выборы: "Если кто-то хочет меня поменять, то прямо сейчас никак не получится"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в его стране в ближайшее время невозможно. Это мнение политик высказал во время пресс-конференции в Киеве.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал Зеленский.

Выборы президента Украины должны были пройти в 2024 году, однако были перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране с 2022 года военного положения. Российские официальные лица и пропагандисты регулярно заявляют, что у Зеленского сейчас нет легитимности для управления страной.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что условием для переговоров о завершении войны должно стать проведение выборов в Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского составляет 4%.

Комментируя это заявление Трампа, украинский президент сослался на опрос Киевского международного института социологии, который проводился в начале февраля. По результатам исследования, 57% украинцев доверяют Зеленскому.

"Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", — заявил украинский лидер.

Русская служба Би-би-си отмечает, что Трамп мог говорить не о рейтинге доверия, а об электоральном рейтинге, однако и в этом случае нет оснований считать оценку в 4% сколько-нибудь реалистичной. Журналисты ссылаются на опрос, проведенный в ноябре центром "Социальный мониторинг". По его данным, на возможных президентских выборах 27% респондентов были готовы проголосовать за экс-главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, 16% — за Зеленского, 7% — за экс-президента Петра Порошенко.

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