Трамп назвал Зеленского "диктатором", продолжая спор о рейтинге украинского лидера

Президент США Дональд Трам повысил градус риторики в отношении украинского лидера Владимира Зеленского, второй раз упрекнув его в низком рейтинге, отсутствии выборов и неспособности остановить войну России против Украины.

Накануне Трамп говорил об этом журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а теперь, когда в США наступило утро среды, написал пространный пост на своем сайте Truth Social.

"Достигший скромных успехов комик" Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, в самом начале поста перешел на личности американский президент.

По утверждению Трампа, Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и деньги Европы "гарантированы", в то время как США ничего не получат взамен. И Зеленский якобы признает, что "половина денег, которые мы ему отправили, пропала", утверждает Трамп.

Президент США поставил в вину украинскому лидеру то, что тот "отказывается проводить выборы". Он снова выступил с утверждением, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и "единственное, в чем он был хорош", это в манипулировании Джо Байденом ("играл на Байдене как на скрипке").

"Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны, — резюмировал Трамп. — Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа".

В Украине, о чем упоминал накануне Трамп, действует военное положение. Украинское законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения.

Накануне американский президент заявил журналистам, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4%, что в корне противоречит соцопросам. Президент Украины назвал это дезинформацией, которая "идет от России". Зеленский сделал вывод, что Трамп живет в "дезинформационном пространстве".

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-9 февраля, Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют — 37%.

По данным Зеленского, война России против Украины "стоила" 320 млрд долларов, 200 млрд из которых заплатили США и ЕС" "Всего США дали нам на сегодня около 60 млрд, и мы получили еще плюс 31,5 млрд", — сказал в среду президент Украины.

Первая волна критики со стороны Трампа в адрес Зеленского была связана с его комментариями по поводу первой встречи делегаций России и США в столице Саудовской Аравии.

Украину не приглашали на встречу в Эр-Рияде. "Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко", — прокомментировал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде.

Трамп также говорил журналистам, что рейтинг Зеленского якобы "опустился до 4%" и стране необходимы выборы, тем самым фактически повторив один из основных тезисов российского президента Владимира Путина.

Зеленский в среду ответил на заявление Трампа. "Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", — сказал президент Украины.

Сами переговоры в Эр-Рияде американский президент оценивал положительно, заявляя, что теперь он "гораздо больше уверен" в достижении мирного соглашения.

"Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо", — говорил президент США.

Резкое усиление контактов между Москвой и Вашингтоном, а также риторика Трампа в адрес Киева вызывает большое беспокойство европейских стран. В среду в Париже проходит уже вторая встреча европейских лидеров, которые должны выработать общую политику в новой геополитической ситуации.

Путин в среду также комментировал переговоры в Саудовской Аравии. Оценив их положительно, он при этом затруднился ответить на вопрос журналистов, когда может состояться его встреча с Трампом.

"Вы знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, давно очень не виделись", — сказал Путин.

"Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", — утверждает российский президент.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад — 24 февраля 2024 года. США и Европа оказали Киеву многомиллиардную военную помощь. Оценка Трампа этой помощи кардинально расходится с данными Зеленского.

Украина выдержала "самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны", заявил министр иностранных дел Андрей Сибига вскоре после того, как Трамп назвал Зеленского "диктатором". "Мы будем защищать свое право на существование", — написал Сибига в соцсети Х.

В среду в Киев прибыл спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !