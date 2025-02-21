У берегов Швеции оборван подводный кабель, связывающий Германию и Финляндию

Кабель C-Lion1, связывающий Германию и Финляндию по дну Балтийского моря, оборван в районе шведского острова Готланд. Об этом сообщает SVT.

Шведские власти заявили, что о возможном повреждении кабеля им стало известно накануне. Подробности инцидента пока что не раскрываются. На место направлена береговая охрана.

"Правительство информируется соответствующими органами, которые расследуют произошедшее. Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в свете серьезной ситуации в сфере безопасности", — написал в соцсети X премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Подводный кабель C-Lion1 уже был поврежден в ноябре прошлого года. Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что причиной поломки была диверсия. Расследование того обрыва продолжается, на ремонт коммуникаций тогда ушло около десяти дней.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !