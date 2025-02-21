ООН: С начала войны в Украине убито более 12 600 гражданских

С начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года более 12 654 гражданских лиц, в том числе детей, были убиты. Еще более 29 392 человек из числа мирного населения получили ранения и травмы. Такие данные обнародовала в пятницу, 21 февраля, Даниэль Белл - глава созданной в 2014 году Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.

По ее словам, Россия несет ответственность за тяжкие преступления, связанные с нарушением прав человека в войне против Украины. 84% жертв, значащихся в ее статистике, проживали на территории, подконтрольной правительству Украины, 16% - на оккупированных Россией территориях. Между тем истинное число гражданских лиц, погибших после начала вторжения РФ в Украину, выше официальных данных, указала Белл.

В 2024 году число жертв среди мирного населения оказалось на 30% выше зафиксированного в 2023 году, следует из доклада. В Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине связывают такое развитие с ужесточением боев, более активным применением Россией авиабомб, беспилотников малой дальности и дальнобойных ракет.

Наземные мины и остатки боевых снарядов находятся на территории Украины площадью 139 000 квадратных километров, подсчитали в ООН. "Они представляют серьезную угрозу для гражданского населения", - предупредила Даниэль Белл.

Нужда в гуманитарной помощи

По оценке ООН, 36% населения Украины, или 12,7 млн человек в текущем году будут нуждаться в гуманитарной помощи. Ситуацию усугубляют зимние условия. При этом российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины увеличивают риск того, что квартиры и больницы останутся без отопления, подчеркивают в Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.

По данным ВОЗ, с начала войны в 2022 году в Украине было задокументировано более 2200 атак на медицинские учреждения.

Так, детская поликлиника пострадала в результате атаки РФ на Одессу с применением дронов в ночь на 19 февраля. Как рассказал тогда глава местной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, после этого удара для Одесского района введены локальные аварийные отключения электроэнергии, а в Киевском районе города приостановлено теплоснабжение части потребителей.

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