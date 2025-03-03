Bild: спецпосланник Трампа тайно обсуждал в Швейцарии возобновление работы "Северного потока — 2"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в последние недели несколько раз тайно посещал Швейцарию, где обсуждал поставки российского газа по трубопроводу "Северный поток — 2". Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что США и Россия обсуждают возобновление поставок газа в Германию по "Северному потоку — 2". Утверждается, что Вашингтон может стать посредником при заключении сделки, при этом в соглашении будут участвовать американские компании, а не власти.

По данным Bild, участники переговоров также обсуждают восстановление и перестройку трубопровода "Северный поток". Предполагается, что по нему можно будет поставлять зеленый водород из Финляндии в ФРГ.

Журналисты не уточняют, кто участвовал в переговорах помимо Гренелла. Источники Bild в немецких правительственных кругах сообщили, что им ничего не известно о тайных встречах в Швейцарии. Причастность к переговорам отрицает и Гренелл.

Строительство "Северного потока — 2" завершилось незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, его ввод в эксплуатацию так и не состоялся. В сентябре 2022 года одна из двух ниток трубопровода была разрушена в результате диверсии, в которой подозревают украинскую разведку. Аналогичные повреждения получили обе нитки "Северного потока". Оба трубопровода были законсервированы.

По данным Financial Times, перезапуск "Северного потока — 2" при поддержке инвесторов из США готовит Маттиас Варниг, бывший управляющий директор компании-владельца трубопровода и приближённый президента РФ Владимира Путина. При этом Варниг находится под санкциями США.

О проведении в Швейцарии тайных переговоров между РФ и США в феврале писало агентство Reuters. По данным журналистов, такие встречи проходят уже несколько месяцев и посвящены в том числе войне в Украине. Источники Reuters отмечали, что в переговорах не участвуют действующие госслужащие, поэтому они носят неформальный характер.

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